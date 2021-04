Debatte über neues Infektionsschutzgesetz spitzt sich zu

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte um ein neues Infektionsschutzgesetz stehen die sozialdemokratisch geführten Bundesländer nach den Worten des SPD-Kanzlerkandidaten Scholz hinter dem Vorhaben der Bundesregierung. Scholz sagte im ZDF, er habe mit den Ministerpräsidenten seiner Partei gesprochen. Es werde förmliche Beratungen geben, der Weg sei aber klar und werde von allen getragen. Auch die Unions-Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Söder und Laschet, sprachen sich für die neuen Regelungen aus. Beide könnten aber von ihren Koalitionspartnern ausgebremst werden. Laschet räumte ein, sollte die FDP sich querstellen, müsste sich sein Land im Bundesrat enthalten. Für Bayern sagte Freie-Wähler-Chef Aiwanger, eine Enthaltung sei denkbar, wenn der Bund nicht noch einlenke. Er habe keine Lust, so Aiwanger, dieser Machtverlagerung von Bayern nach Berlin zuzustimmen. Der Bund will mit der Neuregelung mehr Kompetenzen in der Pandemie-Bekämpfung an sich ziehen. Übermorgen berät das Kabinett darüber, dann folgen Bundestag und Bundesrat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 21:00 Uhr