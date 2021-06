Debatte über Lockerung der Maskenpflicht in den Schulen geht auseinander

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über Lockerungen bei der Maskenpflicht hat sich der Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Walger, für einen sofortigen Verzicht auf Masken im Freien ausgesprochen. Für Innenräume gelte das allerdings nicht, betonte er im Morgenmagzin von ARD und ZDF. In der Schule, so Walger, könne die Maskenpflicht für die unter 10-Jährigen bei niedriger Inzidenz sofort aufgehoben werden. Bei älteren Schülern müsse man vorsichtiger sein. Insgesamt sei die Schule aber ein sehr sicherer Ort, betonte Walger mit Blick auf Studien. - Für die Chefin der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Finnern, ist es dagegen zu früh, die Maskenpflicht in den Schulen aufzuheben. Viele Klassenräume könnten nicht richtig gelüftet werden. Auch seien viele Lehrer noch nicht vollständig geimpft und es sei unkar, wie sich das Infektionsgeschehen nach den Sommerferien gestalten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 08:00 Uhr