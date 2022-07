Debatte über längere Laufzeit von Atomkraftwerken geht weiter

Lewandowski wechselt offenbar nach Barcelona

München: Robert Lewandowski wechselt vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Wie mehrere Medien berichten, einigte sich der deutsche Rekordmeister mit den Katalanen auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro sowie bis zu fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen. Bei der Fußball-EM der Frauen in Großbritannien steht heute Abend das letzte Gruppen-Spiel zwischen Deutschland und Finnland an. Das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg trifft am Donnerstag im Viertelfinale auf Österreich. Und in der Zweiten Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern das Saisoneröffnungs-Spiel gegen Hannover 96 am Abend mit 2:1 gewonnen.

