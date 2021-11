Debatte über Impfpflicht flammt erneut auf

Das Wetter: erst trüb, später sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag oft noch neblig trüb oder stark bewölkt. Später lockert es auf, länger sonnig ist es nur in Alpennähe, Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Kommende Nacht teils wolkig, teils klar,Tiefstwerte plus 4 bis minus 7 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen in Franken und der Oberpfalz bedeckt und zeitweise Regen, an den Alpen zunächst noch Sonne. Am Montag überwiegend bewölkt, am Dienstag erst Nebel, später gebietsweise Sonne, Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 09:00 Uhr