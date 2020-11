Debatte über Böllerverbote: Bayerischer Städtetag weist auf schwierige Rechtslage hin

Nachrichtenarchiv - 19.11.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Forderungen nach einem Böllerverbot an Silvester wegen der Corona-Lage stoßen auf unterschiedliche Reaktionen. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Bild-Zeitung, Feuerwerk müsse an Silvester trotz Corona möglich sein, wenn die Hygiene-Regeln eingehalten werden. Der bayerische Städtetag wies auf die Rechtslage hin. Corona bedingt könne es aktuell keine Verbote von Feuerwerken in bayerischen Innenstädten geben. Bisher beriefen sich Kommunen bei entsprechenden Regelungen auf die Sprengstoffverordnung. Mehrere Innenpolitiker und die Deutsche Polizeigewerkschaft hatten gefordert, auch wegen der Corona-Pandemie solche Verbote zu erlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.11.2020 13:45 Uhr