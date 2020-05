Debatte über 8. Mai als Feiertag

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat zurückhaltend auf die Debatte reagiert, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu machen. Er kann sich eher einen Gedenktag vorstellen. Wörtlich sagte Schäuble: "Wir können nur dankbar für das Ende sein und uns schämen für das, was vorher war. Und wir können daraus lernen." Auch Außenminister Maas hält die Diskussion nicht für entscheidend. Klar müsse sein, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung sei, so der SPD-Politiker. Anders argumentiert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein. Er hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, der Umgang mit dem 8.Mai spiegele den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten des Holocaust. Ein jährlicher Feiertag würde die politische Aufmerksamkeit dafür schaffen, die Debatten über die Erinnerungskultur angemessen in die Zukunft zu tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 14:00 Uhr