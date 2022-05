DEB-Team schlägt Kasachstan bei WM 5:4

Präsident des Weltwirtschaftsforums fordert "Marshall-Plan" für Ukraine

Davos: Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Brende, hat einen Marshall-Plan zum Wiederaufbau der Ukraine gefordert. Mit ihm hatten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt. Brende sagte der Süddeutschen Zeitung, auch ohne Friedensabkommen müsse bereits am Wiederaufbau gearbeitet werden, zumindest in den Gebieten, die unter der Kontrolle der Ukrainer seien. Es gehe um Infrastruktur, Elektrizität, Schulen, Straßen und Brücken. Seine Idee eines Marshall-Plans für die Ukraine will er beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorantreiben. Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden bis Donnerstag 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Vertreter aus Russland sind nicht dabei.

