DAX verzeichnet größten Wochengewinn seit Monaten

Frankfurt am Main: Der deutsche Leitindex DAX ist den neunten Tag in Folge nach oben gegangen. Er schloss bei rund 18.320 Punkten und verzeichnete mit einem Plus von 3,4 Prozent den größten Wochengewinn seit Mai. Vor knapp zwei Wochen hatten unter anderem Sorgen vor einem Wirtschaftseinbruch in den USA, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt noch für eine weltweite Erschütterung an den Börsen gesorgt. Die Verluste, die der Dax dabei erlitten hat, sind nun aber fast wieder aufgeholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 00:00 Uhr