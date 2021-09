Dax umfasst seit heute 40 Konzerne

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Zum ersten Mal in seiner Geschichte umfasst der Deutsche Aktienindex 40 Unternehmen. Seit heute stehen die zehn zusätzlichen Dax-Mitglieder auf dem Kurszettel. Ziel der Reform war es, dass der Leitindex die deutsche Wirtschaft umfassender abbildet. Außerdem legt die Deutsche Börse ab sofort strengere Maßstäbe an. Unter den zehn Neulingen ist Airbus mit Abstand das Unternehmen mit dem größten Börsenwert. Neu im Dax sind unter anderem aber auch Porsche, Puma und Zalando.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 09:00 Uhr