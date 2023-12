Dax steigt erstmals über 17.000 Punkte

Frankfurt am Main: Der Aufwärtstrend beim Deutschen Aktienindex hält an. Zum Handelsauftakt am Vormittag stieg der DAX an der Frankfurter Börse erstmals über die Marke von 17.000 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsen stiegen die Kurse kräftig. Die Anleger reagierten damit auf Äußerungen der US-Notenbank, die Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt hat. Das macht die Anlage in Aktien im Vergleich attraktiver. Am Nachmittag gibt die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 12:00 Uhr