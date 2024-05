Dax steigt auf Rekordhoch knapp unter 18 700 Punkten

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex ist auf ein Rekordhoch geklettert. Am Nachmittag hatte er seine Bestmarke von 18 699 Punkten erreicht. Der bisherige Höchststand war Anfang April. Positive Konjunktursignale aus China und Arbeitsmarktdaten aus den USA lieferten Rückenwind. Vor allem aber dürften die geringen Umsätze am Feiertag der Grund für das deutliche Plus sein. Denn schon kleinere Aktienkäufe und -verkäufe können dann größere Kursbewegungen auslösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 20:00 Uhr