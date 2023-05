DAX steigt auf neuen Rekordwert von 16.293 Punkten

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz bewertet bisherige Beratungen bei G7-Gipfel positiv

Hiroshima: Bundeskanzler Scholz hat sich positiv über den bisherigen Verlauf des G7-Gipfels in Japan geäußert. Scholz sagte bei einer Pressekonferenz in Hiroshima, es seien "sehr gute Beratungen" und es herrsche eine Atmosphäre der Solidarität. Nach den Worten des Bundeskanzlers sind sich die G7-Staaten einig, dass bei wirtschaftlichen Fragen Abhängigkeiten von einzelnen Ländern abgebaut werden sollen. Die Zusammenarbeit mit Staaten im Süden Amerikas, Afrika und Asiens müsse gestärkt werden. Zum Krieg in der Ukraine sagte Scholz, das Land werde die notwendige Unterstützung bekommen in Form von humanitärer und finanzieller Hilfe sowie mit Waffenlieferungen. Ein "fairer Frieden" sei nur möglich, wenn Russland einsehe, dass es seine Truppen zurückziehen muss. Am Sonntag wird der ukrainische Präsident Selenskyj in Hiroshima erwartet. Heute reiste er nach Saudi Arabien, um am Gipfel der Arabischen Liga teilzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 16:00 Uhr