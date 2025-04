Dax startet mit großen Verlusten

Frankfurt am Main: Die Zoll-Politik der USA sorgt weiter für heftige Turbulenzen an den Börsen weltweit. In Frankfurt am Main ist der Dax zum Handelsauftakt um rund zehn Prozent abgestürzt. Zuvor hatten auch die asiatischen Märkte einen schweren Start in den Tag erlebt. Der Nikkei-Index in Tokio stürzte zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab. Der japanische Premier Ishiba sagte, seine Regierung werde US-Präsident Trump auffordern, die Zölle zu senken. Die Börsen in China, Hongkong und Australien zeigten deutliche Verluste.

