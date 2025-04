Dax startet mit großem Plus in Handelstag

Frankfurt: Der Deutsche Aktien-Index ist zum Handelsbeginn um gut acht Prozent nach oben geschossen. Er legte damit ähnlich zu wie zuvor die Aktien-Indizes in New York und Tokio. Grund für den Zugewinn ist der Zickzack-Kurs von US-Präsident Trump in der Zollfrage. Er hatte zuletzt angekündigt, dass die deutlichen Zollerhöhungen für fast alle Länder nun doch auf Eis gelegt sind, damit die USA und ihre Handelspartner in Verhandlungen eintreten können. Die Zollpause gilt für zunächst 90 Tage. Für Produkte aus China erheben die USA allerdings weiterhin die erhöhten Einfuhrgebühren von inzwischen 125 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 10:00 Uhr