Dax sackt ab, Preise für Gas und Öl steigen

Frankfurt am Main: Der israelische Großangriff auf den Iran hat Folgen für die Börsen. Der Deutsche Aktienindex Dax rutschte kurz nach Handelsstart um 1,5 Prozentpunkte ab. Staatsanleihen und Gold wurden teurer, auch die Preise für Erdgas und Rohöl stiegen. Der Iran ist ein wichtiger Ölproduzent. Zugleich wächst die Sorge für einer Ausweitung des Konflikts. Die Lufthansa hat Flüge von und nach Teheran bis auf Weiteres ausgesetzt, Verbindungen von und nach Tel Aviv sind bis mindestens zum 22. Juni gestrichen. Kanzler Merz rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf und warnte vor einer Destabilisierung. Bayerns Innenminister Herrmann sorgt sich, dass die Eskalation zu Spannungen in Deutschland führt. Überreaktionen auf den Straßen müssten möglichst verhindert werden, sagte er dem Deutschlandfunk. Man nehme besonders den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen in den Blick.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 10:00 Uhr