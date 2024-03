DAX knackt erstmals die 18.000-Punkte-Marke

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex Dax hat am Morgen erstmals die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Auslöser für den Höhenflug sind nach Meinung von Analysten die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen in den USA und im Euro-Raum - aber auch Trendthemen wie die Künstliche Intelligenz. Und auch die Bilanzen der großen Konzerne sorgen immer wieder für positive Überraschungen. Weil die Inflation in Deutschland und anderen Ländern zuletzt weiter zurückgegangen ist, werden Leitzinssenkungen auch tatsächlich wahrscheinlicher, so die Experten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 12:00 Uhr