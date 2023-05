Dax knackt die 16.000-Marke

Meldungsarchiv - 29.05.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Frankfurt am Main: Der deutsche Aktienindex Dax hat zum Handelsstart heute Morgen wieder die Marke von 16.000 Punkten geknackt. Schon in den ersten Minuten legte der Leitindex um gut 0,4 Prozent zu, ebenso wie der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen. Viele Anleger reagieren mit Käufen, nachdem es in den USA zu einer Einigung im Streit über die Staatsschulden gekommen ist. Infolgedessen weisen auch die Preise für Öl nach oben. Ein Barrel der Sorte Brent kostet jetzt 77,40 Dollar - das sind 45 Cent mehr als noch am Freitagabend.

