Dax klettert auf neues Allzeithoch

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex Dax hat ein neues Rekordhoch erreicht. Bei Handelsschluss lag er bei 16.533 Punkten - und damit übertrumpfte er die bisherige Bestmarke von Ende Juli. Seit Ende Oktober hat der Dax um gut 12 Prozent zugelegt. Der Grund für diese Entwicklung ist vor allem die sinkende Inflation in der Eurozone. Die Anleger gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihre Politik der Zinserhöhungen beendet. Viele Investoren rechnen damit, dass die großen Notenbanken - wie die Fed in den USA und die EZB in Europa ihre Zinsen wegen der schwächelnden Konjunktur im neuen Jahr sogar wieder senken werden. Ein solcher Schritt könnte Aktien wieder attraktiver machen und die Wirtschaft unterstützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 20:45 Uhr