Dax erreicht neuen Rekordwert

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktienindex DAX hat heute einen neuen Rekordwert erreicht: Kurz nach Handelsbeginn stieg der Index um 0,8 Prozent auf 14.169 Punkte. Grund sind die guten Vorgaben aus den USA. Dort waren die Börsen bereits am Freitag im Aufschwung. Die Aussicht auf das Billionen-Hilfspaket der neuen US-Regierung für die Wirtschaft und ein geringerer Stellenabbau als befürchtet hatten den Handel an der Wall Street beflügelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 10:00 Uhr