DAX Dax steigt über Marke von 16.000 Punkten

Der Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist gestorben

Toronto: Der kanadische Folk- und Countrysänger Gordon Lightfoot ist tot. Er starb gestern mit 84 Jahren in Toronto. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "If you could read my mind" und "In the early morning rain". Sein Markenzeichen waren persönliche, gefühlvolle Lieder gesungen mit vollem Bariton. Er machte aber auch politische Songs, etwa über den Aufstand in Detroit 1967. Seine Klassiker wurden häufig gecovert von Prominenten wie Bob Dylan, Elvis Presley und Johnny Cash. Der kanadische Regierungschef Trudeau twitterte, mit Lightfoot habe Kanada einen seiner größten Singer-Songwriter verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2023 08:00 Uhr