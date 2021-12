Davis-Cup-Team erreicht erstmals seit 14 Jahren Halbfinale

Nachrichtenarchiv - 01.12.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Die deutschen Tennis-Herren sind erstmals seit 2007 ins Halbfinale des Davis Cups eingezogen. Den entscheidenden Punkt in der Begegnung gegen Großbritannien steuerte gestern Abend das deutsche Doppel bei. Kevin Krawietz und Tim Pütz bezwangen das britische Duo in zwei Sätzen. Beide Male brachte der Tie-Break die Entscheidung. Im Halbfinale am Samstag trifft die deutsche Auswahl in Madrid auf Russland oder Schweden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.12.2021 09:15 Uhr