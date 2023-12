Daurregen und Hochwasser in weiten Teilen Deutschlands noch ein Problem

Offenbach: Dauerregen und Überschwemmungen sind in vielen Teilen Deutschlands weiterhin ein Problem. Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Regionen entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. Insbesondere in den westlichen Mittelgebirgen vom Bergischen Land bis ins Weserbergland und im Oberharz seien nach wie vor hohe Mengen zu erwarten, hieß es. Im Erzgebirge dauere zudem starkes Tauwetter an. An Bächen und Flüssen sei Hochwasser zu erwarten, dabei könne es auch zu Erdrutschen kommen. In Bayern entspannt sich die Wetterlage hingegen zunehmend. Der Hochwassernachrichtendienst spricht nicht mehr von einer angespannten Lage. Die Überflutungen würden sich nun vor allem an die Unterläufe, wie die Donau, den Oberen Main, den Regen sowie die Fränkische Saal verlagern. In den meisten Gegenden seien die Pegelstände gleichbleibend oder rückläufig, so die Polizei. Nur in Unterfranken würden die Pegel noch leicht zunehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 12:15 Uhr