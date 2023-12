Dauerregen verschärft Hochwasserlage vielerorts in Deutschland

Nordhausen: Wegen anhaltenden Regens ist in einigen Regionen in Deutschland die Hochwassergefahr nach wie vor hoch. Besonders betroffen ist in Nordthüringen der Ort Windehausen im Landkreis Nordhausen. Dort musste ein Ortsteil mit etwa 500 Einwohnern evakuiert werden. Das Wasser steht zum Teil bis zu einem Meter hoch, es gibt keinen Strom und die Zufahrt ist gar nicht mehr möglich. Der örtliche Bürgermeister sprach von einer bedrohlichen Lage. Kritisch ist es auch in Teilen von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Vielerorts sind Feuerwehrleute, Technisches Hilfswerk und freiwillige Helfer im Dauereinsatz, um Deiche zu sichern, Sandsäcke zu füllen und Wasser abzupumpen. Der Deutsche Wetterdienst sagt weiteren Dauerregen in mehreren Regionen voraus, vor allem von den westlichen Mittelgebirgen bis zum Harz. Zugleich gibt es eine Warnung vor Sturmfluten im Wesergebiet und an der niedersächsischen Nordseeküste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 06:00 Uhr