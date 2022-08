Dauerregen sorgt in Bayern und Österreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise ergiebiger Regen, Tiefstwerte 17 bis 13 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitere Niederschläge, teils auch ergiebig. Der Wetterdienst warnt vor Starkregen in weiten Teile Südbayerns, Mittelfrankens und der Oberpfalz. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Tagsüber meist bewölkt mit Schauern und Gewittern, zum Abend hin von Norden her Wetterberuhigung; 19 bis 27 Grad. Die Aussichten: Sonntag und Montag freundlicher und trocken bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 23:00 Uhr