Dauerregen sorgt für Probleme auf Straßen in Südbayern

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der anhaltende Regen sorgt vor allem im Süden Bayerns für zahlreiche Überflutungen und Verkehrsbehinderungen. Die A8 ist zwischen Frasdorf und Achenmühle in beiden Richtungen gesperrt, weil das Wasser des Aubachs über die Ufer getreten ist. Laut Polizei wird die Sperre noch Stunden dauern, auch die Umleitungsstrecken sind mittlerweile überflutet. Im Berchtesgadener Land schwellen Saalach und Salzach an, in Schwaben die Flüsse Wertach und Illach. Für die Landkreise Traunstein und Bad Tölz/Wolfratshausen gilt eine Hochwasserwarnung für bebaute Gebiete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 09:00 Uhr