Dauerregen sorgt für Hochwasser und Hangrutsche in Bayern

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Starke und anhaltende Regenfälle bringen vor allem im Süden Bayerns erhebliche Probleme mit sich. In den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein ist die Feuerwehr seit dem Morgen über 500 Mal ausgerückt. In Anger im Berchtesgadener Land wurden durch einen Hangrutsch vier Doppelhaus-Hälften zum Teil schwer beschädigt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch im Landkreis Rosenheim gab es Hunderte Einsätze. Die viel befahrene A8 zwischen München und Salzburg musste in Höhe Frasdorf in beiden Richtungen stundenlang gesperrt werden. Dort war der Aubach über die Ufer getreten, stellenweise stand das Wasser hüfthoch auf der Fahrbahn. Auch die Umleitungsstrecken waren zum Teil überflutet oder überlastet, der Verkehr in der Region läuft immer noch stockend. In München wird ein weiterer Anstieg der Isar erwartet. Die Stadt hat für die flussnahen Gebiete eine Hochwasser-Warnung herausgegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 13:00 Uhr