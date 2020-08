Dauerregen lässt Pegelstände in Bayern steigen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Dauerregen in Bayern hat über Nacht die Pegel in einigen Landkreise deutlich steigen lassen. So wurden im Landkreis Miesbach die Meldestufe 2 für die Schlierach bereits überschritten, ebenso für die Traun bei Hochberg und die Tiroler Ache bei Staudach. Bis heute Abend rechnet der Deutsche Wetterdienst mit weiteren Niederschlägen, vorallem im Alpenvorland und im südlichen Bayerwald.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 06:00 Uhr