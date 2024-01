Dauerregen lässt Hochwassergefahr in Bayern steigen

Bamberg: Durch den anhaltenden Regen steigt in Nord- und Ostbayern erneut die Hochwassergefahr. Für Stadt und Landkreis Bamberg erwartete das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Kronach, dass an mehreren Pegeln die Meldestufe 3 überschritten wird - so etwa an der Itz bei Schenkenau und am Main bei Kemmern und Schwürbitz. Bei Meldestufe 3 können einzelne bebaute Grundstücke, Keller und Straßen überflutet werden. In Ostbayern gilt für die Landkreise Cham, Schwandorf, Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab eine Hochwasser-Warnung des Landesamts für Umwelt. Die Behörde rechnet damit, dass dort in der kommenden Nacht stellenweise die Meldestufe Zwei, im Landkreis Cham die Stufe Drei erreicht wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 22:45 Uhr