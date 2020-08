Dauerregen in Südbayern lässt Pegelstände steigen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der derzeitige Dauerregen in Südayern hat bereits erste Folgen. Für den Landkreis Miesbach gilt eine Hochwasserwarnung, der Pegel der Schlierach hat in Miesbach am Abend die Meldestufe 1 überschritten. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet mit einem weiteren Anstieg der Wasserstände und möglicherweise Meldestufe 2; das bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden und es zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen kommt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 03:00 Uhr