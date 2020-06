Dauerregen führt zu schweren Überflutungen in Südchina

Virologe Kekule kritisiert NRW-Lockdown als zu spät

Düsseldorf: Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Vormittag über Reaktionen auf die Corona-Lage, unter anderem über Regeln für den Urlaub der betroffenen Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF begrüßte der Virologe Alexander Kekule die regional verhängten Maßnahmen als sinnvoll. Er kritisierte allerdings, dass der Lockdown aus seiner Sicht zu spät kommt. Eine Woche früher wäre besser gewesen. Hier sei eine Chance verpasst worden, eine mögliche Weiterverbreitung zu verhindern. Kekule appellierte an betroffene Mitarbeiter des Tönnies-Unternehmens, sich freiwillig in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben, sollten sie sich nicht mehr in den betroffenen Landkreisen aufhalten. Die FDP-Generalsekretärin Teuteberg mahnte - ebenfalls Morgenmagazin - einen besseren Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz an. Hier seien die Unternehmen in der Pflicht. Nötig seien regelmäßige Kontrollen, um dies sicherzustellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 08:00 Uhr