Daueregen verschärft Situation in Hochwassergebieten

Hannover: Die Lage in den Hochwassergebieten in mehreren Bundesländern bleibt angespannt. In Niedersachsen sind die Pegelstände zahlreicher Flüsse weiterhin über der höchsten Meldestufe. In Thüringen erwartet das Landesamt für Umwelt, dass einige Pegel im Tagesverlauf oder heute Nacht wieder deutlich ansteigen. Bis zur Nacht auf Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst dort weiter mit Regenfällen. Auch in Teilen Bayerns besteht Hochwassergefahr. Das Nürnberger Wasserwirtschaftsamt warnt vor Überschwemmungen in Mittelfranken. Wegen des Starkregens könne es im Einzugsbereich von Rednitz und Regnitz zu einer flächendeckenden Hochwasserlage kommen. Ähnliche Warnungen gibt es für Teile Unter- und Oberfrankens sowie Ostbayerns.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 15:00 Uhr