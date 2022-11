Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz muss eingeschränkt werden

CSU-Politiker Erndl fordert vor G7-Gipfel mehr Waffen für Ukraine

Münster: Vor dem Treffen der G7-Außenminister kommen aus der CSU Forderungen nach weiteren schweren Waffen für die Ukraine. Außenpolitiker Erndl sagte dem BR, Deutschland müsse als größtes und wirtschaftsstärkstes Land in Europa vorangehen. Kampf- und Schützenpanzer können nach seinen Worten zu einer technischen Überlegenheit der Ukraine beitragen. Hier könne sich Deutschland nicht länger verweigern, sondern müsse liefern, was Kiew brauche und die Rüstungsindustrie zur Verfügung habe, so der CSU-Politiker. Der russische Überfall auf die Ukraine ist heute auch Thema bei Gesprächen der G7-Außenminister in Münster. Bundesaußenministerin Baerbock empfängt ihre Kollegen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Kanada.

