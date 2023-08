Datenschutzbeauftragter fordert mehr Datenschutz bei KI-Einsatz

Berlin: Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Kelber, fordert Regeln für das Sammeln von Daten durch Künstliche Intelligenz. Im Deutschlandfunk betonte er, dass nicht alle öffentlich zugänglichen Informationen für jeden Zweck verarbeitet werden sollten. Bestimmte Daten sollen seiner Ansicht nach anonymisiert werden, bevor sie zu Trainingszwecken für KI benutzt werden. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass am Ende Erkenntnisse über Personen gewonnen werden können, so Kelbers Befürchtung. Er räumte aber auch ein, dass die Umsetzung von Datenschutzgesetzen bei Künstlicher Intelligenz eine Herausforderung sei, weil Informationen oftmals schon in die Systeme integriert seien.

