Datenschutzbeauftragter bemängelt Einbindung in Gesetzesvorhaben

03.07.2021 08:15 Uhr

Berlin: Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung Kelber wirft den Ministerien eine mangelnde Zusammenarbeit vor. Häufig werde er viel zu spät in Gesetzesvorhaben einbezogen, auch wenn sie mit dem Schutz persönlicher Daten zu tun hätten. Beispielsweise habe ihm die Bundesregierung bei einem Pandemie-Gesetz nur zweieinhalb Stunden Zeit zur Begutachtung gegeben, so Kelber. Ähnliche Beispiele gebe es aber auch bei Gesetzen, die sich nicht auf aktuelle Ereignisse beziehen. Der schnelle Abschluss folge oft einer "langen Zeit des Nichtstuns". Außerdem würden federführende Ministerien oft an eigenen, teils verfassungsrechtlich problematischen Gesetzentwürfen festhalten und die Alternativvorschläge aus seiner Behörde ignorieren. Kelber sprach in dem Zusammenhang von einer "Scheuklappendigitalisierung".

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.07.2021 08:15 Uhr