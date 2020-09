Datenschützer kritisieren Gastronomie für Umgang mit Gästedaten

Zahl der Corona-Infektionen in Bayern steigen über den Grenzwert

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1630 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Stark erhöht haben sich unter anderem die Zahlen in Garmisch-Partenkirchen. Nach Behördenangaben wurden in der Marktgemeinde zuletzt 54 Menschen positiv getestet. Damit ist der kritische Grenzwert von 50 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner überschritten und es gelten ab sofort wieder strengere Maßnahmen. Den Behörden zufolge liegen auch Rosenheim, Würzburg, Memmingen und Kaufbeuren über dem Corona-Grenzwert. Auch in München droht der kritische Inzidenzwert erreicht zu werden. Übermorgen soll in der Landeshauptstadt über das weitere Vorgehen beraten werden. Oberbürgermeister Reiter betonte, dass Schulen und Kitas am Montag auf jeden Fall geöffnet sein werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 11:00 Uhr