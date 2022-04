Datenanalyse zeigt gravierende Mängel bei öffentlichen Ladesäulen für E-Autos

Ukraine meldet Gefechte aus dem Süden

Kiew: Die Gefechte in der Ukraine haben sich in der Nacht offenbar auf den Süden konzentriert. Nach ukrainischen Angaben hat Russland mehrere Großstädte mit Raketen beschossen, unter anderem Odessa am Schwarzen Meer. Präsident Selenskyj berichtete indes in einer in der Nacht ausgestrahlten Videobotschaft von erfolgreichen Evakuierungen in drei Regionen im Süden und Osten. Über 6.000 Menschen wurden ihm zufolge in Sicherheit gebracht, die Hälfte davon aus der eingekesselten Hafenstadt Mariupol. Eine sichere Fluchtroute für die Menschen dort war auch gestern wieder nicht zustande gekommen. Heute soll ein neuer Versuch unternommen werden. Die Menschen in den russisch-kontrollierten Landesteilen rief Präsident Selenskyj auf, keine Posten im Besatzungsregime anzunehmen. Zuvor hatten die prorussischen Separatisten in der Ostukraine gemeldet, der Bürgermeister von Rubischne sei zu ihnen übergelaufen. Er habe die ukrainischen Truppen aufgerufen, die Waffen niederzulegen.

