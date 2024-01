Dass Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regenfällen, Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags meist bewölkt, später von Nordwesten her Regen. Lebhafter Wind,Höchstwerte 7 bis 12 Grad. In der Nacht aufklarend bei Werten um minus 1 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag überwiegend sonnig. Höchstwerte morgen 3 bis 8 Grad, in den folgenden Tagen 6 bis 12 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 13:00 Uhr