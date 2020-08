Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, im nördlichen Franken wolkig. Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad bei starkem bis stürmischen Wind. Morgen freundlich bei 18 bis 23 Grad. Am Freitag örtlich Schauer und Gewitter bei 20 bis 25 Grad. Am Samstag besonders im Süden Regen. Temperaturen dann 14 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 06:00 Uhr