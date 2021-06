Das Wettter in Bayern: Sonne und Wolken, später Gewitter, Höchstwerte 19 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Wechsel. Zunächst meist trocken, später vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 27 Grad. In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 13 Grad. Die Aussichten: Morgen Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Von Donnerstag an im Norden freundlicher, im Süden weiterhin leicht wechselhaft. 20 bis 28 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 09:45 Uhr