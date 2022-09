Das Wettern in Bayern: Freundlich und trocken, Höchstwerte 14 bis 19 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung freundlich und trocken, oft sonnig. Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, vereinzelt Regen. Am Sonntag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Am Montag teils freundlich, teils bewölkt und vereinzelt Schauer, Höchstwerte 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 06:00 Uhr