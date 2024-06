Das Wetterin Bayern: In der Nacht oft klar, in Alpennähe Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, in Alpennähe örtlich Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte zwischen 17 und 12 Grad. Die nächsten Tage teils länger sonnig, teils bewölkt mit einzelnen, mitunter kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 20:00 Uhr