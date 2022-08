Das Wetterin Bayern: In der Nacht meist trocken; morgen wechselhaft, bis 30 Grad

Habeck will Gasumlage überprüfen lassen

Gelsenkirchen: Wirtschaftsminister Habeck will prüfen, ob Zahlungen aus der Gasumlage an Energiekonzerne anders geregelt werden können. Das hat er während einer Werksbesichtigung in Gelsenkirchen angekündigt. Zuvor hatte es heftige Kritik, auch der Koalitionspartner, an den geplanten Erstattungen gegeben. SPD-Chefin Esken und der FDP-Energieexperte Kruse forderten, es sollten nur Firmen entschädigt werden, die wirklich insolvenzgefährdet seien. Dazu sagte Habeck, wegen der Rechtsgleichheit sei das Gesetz derzeit so formuliert, dass alle Unternehmen Ansprüche geltend machen können, wenn sie wegen der russischen Ausfälle Gas zu höheren Preisen kaufen müssen. Er sehe aber, wie viele Trittbrettfahrer es gebe. Der Grünen-Politiker rief Unternehmen, die ansonsten gute Gewinne machen, dazu auf, freiwillig auf Erstattungen verzichten. Der Energiekonzern RWE hat bereits angekündigt, dass er seine Verluste selbst tragen will.

