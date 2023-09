Das Wetter: Zur Nacht aufklarend, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils länger freundlicher, teils bewölkt. Die Nacht wird überall sternenklar, in den frühen Morgenstunden bildet sich Nebel bei 12 bis 6 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen nach teils zögernder Nebelauflösung oft sonnig. Dienstagnachmittag zunehmende Schauerneigung. In den Nächten kühlt es auf 14 bis 7 Grad ab, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 17:00 Uhr