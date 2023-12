Das Wetter: Zunehmend wolkig bei höchstens 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Teilweise löst sich örtlicher Nebel nur allmählich auf. Später kommen Wolken und bringen im Westen Frankens Schnee. Temperaturen minus 5 bis plus 1 Grad. Kommende Nacht Tiefstwerte um minus 4 Grad. Bis Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Schnee oder gefrierender Regen. Am Donnerstag freundlicher. Es bleibt recht kalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 10:00 Uhr