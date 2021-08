Das Wetter: Zunehmend unbeständig

Hunderte Brände lodern auch in Russland

Moskau: Auch in Russland nehmen die Waldbrände immer dramatischere Ausmaße an. Die Behörden melden derzeit mehr als 250 Feuer auf einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar - das entspricht in etwa der Größe des Bundeslandes Brandenburg. Wie es heißt, laufen bei den meisten der Brände in Russland Löscharbeiten, an denen tausende Einsatzkräfte beteiligt sind. Die Nachrichtenagentur Tass meldet, am schlimmsten betroffen sei die sibirische Region Jakutien. Dort seien unter anderem Öl-Lager in Gefahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 12:00 Uhr