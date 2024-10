Das Wetter: zunehmend trüb durch Nebel oder Hochnebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald meist klar, ansonsten wieder zunehmend trüb durch Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 3 bis 9 Grad. Heute und in den kommenden Tagen gebietsweise länger neblig, vor allem in den Alpen und im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. In den Nächten Tiefstwerte zwischen 11 und 6 Grad.

