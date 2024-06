Das Wetter: Zunehmend trocken und vielerorts länger klar

Das Wetter in Bayern: Zunehmend trocken und vielerorts länger klar. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. In der nächsten Tagen weiterhin unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am meisten Sonne am Samstag. Höchstwerte heute und am Samstag 25 bis 34 Grad, danach kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 00:00 Uhr