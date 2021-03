Das Wetter: Zunehmend trocken, maximal 1 bis 7 Grad

RKI-Chef Wieler warnt vor Ausbreitung der Virus-Mutationen

Berlin: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat vor einer Trendumkehr bei den Corona-Infektionen gewarnt. Die Inzidenzen bei den unter 80-Jährigen stiegen seit zwei Wochen wieder an. Ebenso breiteten sich die Virusvarianten in Deutschland weiter aus. Lag die Zahl der britischen Mutation vor zwei Wochen noch bei ca. 20 Prozent aller Neuinfektionen, seien es in der vergangenen Woche bereits 40 Prozent gewesen. Bald, so Wieler, sei diese Mutante die vorherrschende in Deutschland. Dann sei es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten, so der RKI-Chef wörtlich. Er verwies erneut auf die Impfstoffe, die alle sehr gut vor einer Erkrankung schützten. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, dass die Bundesländer ihre Impfkapazitäten hochfahren werden. Spätestens im Laufe des Aprils seien mehr Präparate da. Die Logistik stehe, dass Hausärzte dann routinemäßig impfen, sagte der CDU-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2021 10:00 Uhr