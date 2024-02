Das Wetter: Zunehmend sonnig und mild - bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst nur in Alpennähe länger sonnig, später auch im übrigen Bayern. Lebhafter Wind, Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht vielerorts klar, Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch im Süden oft freundlich, im Norden eher bewölkt und gelegentlich Regen; am Donnerstag in ganz Bayern bewölkt und teils schauerartiger Regen. Tageshöchstwerte bis 14, Tiefstwerte in der Nacht bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 06:00 Uhr