Das Wetter: Zunehmend sonnig, Erwärmung auf 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst gibt es in den Mittelgebirgen noch einige Wolken. Sonst heute viel Sonne bei 22 bis 27 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende wechselnd bewölkt und nur gelegentlich Sonne. Zeitweise Regen, besonders morgen ist es dabei sehr windig. Am Montag überwiegend freundlich und trocken. Tageshöchstwerte morgen zwischen 16 und 22, dann nur noch 8 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 07:00 Uhr